مران الهلال.. برنامج تأهيلي لـ”الفرج”.. وتدريبات خاصة للمدافعين والمهاجمين

واصل فريق الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مقر ناديه؛ تأهباً لاستئناف النشاط الرياضي.
وتخلل المران الصباحي تدريبات لياقية وبدنية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية، بينما شمل التدريب المسائي تدريبات مخصصة للمدافعين والمهاجمين، وتطبيقات فنية متنوعة ومناورة على جزء من الملعب ، وبدأ اللاعب متعب الفرج برنامجاً علاجياً وتأهيلياً يستمر لمدة شهر بعد انتهاء فترة إعارته لفريق الشباب.وفق “أخبار 24”.
ويؤدي الفريق يوم الأحد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية استعداداً لاستئناف المنافسات.