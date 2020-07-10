“ليس للاستخدام الرياضي”.. مصدر بالنصر يوضح كواليس أزمة حذاء بيتروس

قال مصدر مسؤول بنادي النصر، إن حذاء المحترف البرازيلي في صفوفهم، بيتروس، ليس للاستخدام الرياضي.
وأضاف المصدر ذاته بنادي النصر وفقاً لـ “الرياضية”:”بيتروس أُهديّ الحذاء وسيضعه في المتحف الخاص به في البرازيل فهو يكني نفسه منذ أكثر من عام باسم محمد تقديراً لهذا الاسم العظيم”.
وأتم المصدر ذاته حديثه بالإشارة إلى أن اللاعب البرازيلي سبق وأعلن دعمه للمنتخب الوطني السعودي وارتدى شعاره ورفع العلم في أكثر من مناسبة.
وكان بيتروس قد أثار الجدل بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة انستقرام لحذاء ظهر عليه اسم محمد واسم بيتروس.