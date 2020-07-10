قصة سيدة استطاعت كسر سلسلة العدوى عند إصابتها بفيروس كورونا بالتزامها بالاحترازات الوقائية

تضمن التقرير اليومي لوزارة الصحة عن آخر مستجدات “كورونا المستجد” في المملكة، قصة مصابة بالفيروس تمكنت من كسر سلسلة العدوى للمخالطين لها، خاصة زملاءها في العمل.
وكانت السيدة أصيبت بعدوى فيروس “كورونا المستجد” بمخالطة مصاب في منزلها، إلا أنها بمحافظتها الدائمة على المسافة الآمنة بينها وبين الآخرين، وبلبس الكمام وتعقيم اليدين، استطاعت المحافظة على سلامة مخالطيها في مكان عملها، أي إنها كسرت سلسلة العدوى فتوقفت الإصابة عندها ولم تنقل عدوى الفيروس للآخرين.
وجددت الوزارة الدعوة للجميع أصحاء أو مرضى بضرورة المحافظة على المسافة الآمنة بينهم وبين الآخرين، والالتزام بسبل الوقاية، مثل لبس الكمامات وغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما، والإقلال من مغادرة المنزل، وتحاشي التجمعات، وذلك للحفاظ على سلامة الأصحاء، ومساعدة المرضى على عدم نقل العدوى لمخالطيهم. وفق “أخبار 24”.