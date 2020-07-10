استخدموا أسلـحة نـارية وبيضاء.. الأمن العام يستعرض جرائـم قبـض على مرتكبيها (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية القبـض على مواطنين ومقيمين تورطوا في عدد من الجرائـم المختلفة تحت تهديد السـلاح النـاري والأبيض، حيث استعرض الأمن العام من خلال فيديو الجنـاة المقبوض عليهم ومشاهد من جرائـمهم.
-شخص اقتحم متجراً وأطلق النـار على أحد العاملين فيه من سـلاح نـاري بسبب خلاف مالي بينه وبين البائع.
– قائد مركبة يمارس التفحيط ويتسبب في حـادث مروري مستخدما لوحات لا تعود لسيارته.
– 3 وافدين من جنسية عربية يروّجون للعملات المزيفة وعُثر في مقر إقامتهم على عملات ومواد مستخدمة في التزييف.
– مواطنان تورطا في سرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت تهديد السـلاح الأبيض والاستيلاء على مبلغ مالي.
– تشكيل عصابي من 4 يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكب 22 حـادثة سلب باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مال وهواتف تحت تهديد السـلاح الأبيض. وفق “أخبار 24”.
– مواطنان مارسا السـطو على محل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي تحت التهديد بالسـلاح الأبيض.
– 3 جناة ارتكبوا جريمتي سلب من خلال دخول سكن مقيم في حي الوزارات وسلب مبلغ مالي بالسـلاح الأبيض، والاعتداء على مقيم آخر وسلب نقوده ومقتنياته.
-قائد شاحنة أطلق النـار على السيارات المارة وحاول صدمهم وسيره بسرعة عالية.
-مواطن سرق عدة سيارات داخل أحد الأحياء السكنية.
-تشكيل عصابي من 6 مواطنين ارتكب 46 قضية جنـائية من بينها السـطو على المنازل وسرقة مصوغات ذهبية قُدرت قيمتها بـ 1.4 مليون ريال.
في قبـضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/ICENXkWCNE
— الأمن العام (@security_gov) July 10, 2020