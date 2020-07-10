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أخبار محلية > المصاب بكورونا والمخالطون.. ما مدة العزل المنزلي لسكان البيت الواحد؟ “الصحة” توضح (فيديو)
10/07/2020   10:57 م

المصاب بكورونا والمخالطون.. ما مدة العزل المنزلي لسكان البيت الواحد؟ “الصحة” توضح (فيديو)

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أكد وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن مدة الحجر المنزلي لمخالطي أحد مصابي فيروس كورونا المستجد يجب أن تستمر إلى نهايتها، وذلك بغض النظر عن سلبية بعض العينات.

وأوضح أن مدة العزل للمخالطين تستمر 14 يومًا، وذلك منذ بداية ظهور الأعراض على المصاب الأول في المنزل، وأن فترة عزل مصدر العدوى في المنزل تنتهي بعد 10 أيام من ظهور الأعراض.

وأبان عسيري أنه في حال لم تظهر أي أعراض على المخالطين، يستمر العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، أما في حالة ظهور الأعراض على المخالطين، فإن العزل يستمر لمدة 10 أيام للأشخاص المخالطين منذ ظهور أعراض الإصابة. وفق “أخبار 24”.

واستعرض مثالًا توضيحيًا لعائلة أصيب فيها الأب، موضحًا مدة العزل المنزلي اللازمة لرب الأسرة والمخالطين حال ظهور أعراض الإصابة عليهم.

المصاب بكورونا والمخالطون.. ما مدة العزل المنزلي لسكان البيت الواحد؟ “الصحة” توضح (فيديو)

أخبار محلية
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