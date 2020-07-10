“الصحة العالمية” تبدأ التحقيق لمعرفة الحيوان الذي نقل “كورونا” إلى الإنسان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، أن فريقا من خبراء المنظمة توجّه في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، إن الفريق سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول فيروس كورونا، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى.
وأضافت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات، مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة. وفق “أخبار 24”.