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أخبار محلية > مرسوم ملكي بتعديل إحدى المواد في نظام “ساند”
10/07/2020   11:00 م

مرسوم ملكي بتعديل إحدى المواد في نظام “ساند”

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نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم (الجمعة)، المرسوم الملكي بتعديل المادة السابعة من نظام التعطل ضد العمل “ساند”، والذي تضمن أن يكون رسم الاشتراك بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5%

ووفق التعديل الجديد تُحدد الاشتراكات في النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5 %).

وحدد التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ، أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر. وفق “أخبار 24”.

مرسوم ملكي بتعديل إحدى المواد في نظام “ساند”

أخبار محلية
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