مع استمرار جائحة كورونا.. هل تُعد زيارة طبيب الأسنان آمنة؟

اتخذ أطباء الأسنان على مستوى العالم العديد من الإجراءات التي تهدف لتقليل مستوى المخاطر وانتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إزالة الصحف والمجلات من قاعة الانتظار ومراعاة التباعد الاجتماعي وضبط المواعيد الطبية بهامش وقت أطول نسبيًا لتفادي الازدحام.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها أطباء الأسنان على مستوى العالم العودة مجددًا للأدوات اليدوية في بعض العمليات مثل تنظيف الأسنان، وذلك بدلًا من الأدوات الأكثر تطورًا، والتي قد توفر الجهد والوقت، حسب شبكة “يورو نيوز”.
وأغلقت معظم عيادات الأسنان في الولايات المتحدة، باستثناء الرعاية الاستعجالية، منذ بداية انتشار الفيروس، وذلك قبل أن يعاودوا العمل مجددًا في منتصف الشهر الماضي، وذلك حسب ما ذكرته عمادة طب الأسنان الأمريكية.
واتبع أطباء الأسنان إجراءات الحماية الوقائية، على غرار ارتداء دروع الوجه والأقنعة، كما فرض بعض الأطباء رسومًا إضافية على معدات لم تكن موجودة من قبل، وذلك أملًا في تقليص مستوى المخاطر.