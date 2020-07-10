منهم 22 وفاة بالرياض.. تعرّف على أماكن وفاة الـ 51 المعلن عنهم اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2151 حالة وفاة.
وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 22 منهم في الرياض، و10 في مكة المكرمة، و5 في الدمام، و4 في جدة، و3 في المدينة المنورة، و2 في الهفوف، ومتوفى واحد في كل من المجاردة والخرج وحائل والقطيف والظهران.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 226486 حالة. وفق “أخبار 24”.