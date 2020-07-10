ضمن الأفضل بالعالم.. ارتفاع تصنيف المملكة 9 مراكز في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية

حققت المملكة تقدمًا كبيرًا على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الذي تصدره الأمم المتحدة، وذلك بعد مساعٍ كبيرة في التطوير التقني للهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة.
وتقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، لتُصنف ضمن الدول الأكثر تقدمًا، وتستقر في المرتبة 27 عالميًا والـ8 ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية الرقمية.
وشهد تصنيف المملكة على مؤشر القدرات ورأس المال البشري تقدمًا كبيرًا، للمرتبة 35 عالميًا، متقدمًا 15 مركزًا، كما احتلت الرياض المركز 31 عالميًا في التنافسية بين المدن. وفق “أخبار 24”.