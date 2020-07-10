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أخبار محلية > بعد صدور حكم أمريكي بتحميل إيران مسؤولية هجوم الخبر.. “الإخبارية” تنشر فيديو يبين أضراره
10/07/2020   11:06 م

بعد صدور حكم أمريكي بتحميل إيران مسؤولية هجوم الخبر.. “الإخبارية” تنشر فيديو يبين أضراره

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أذاعت قناة الإخبارية اليوم فيديو يبين الأضرار التي نتجت عن التـفجير الإرهابي الذي وقع بالمجمع السكني بالخبر عام 1996، والذي نُفذ بشاحنة مفخخة تزن 5 آلاف رطل.

وأظهر المقطع الأضرار الجسيمة التي أصابت المجمع بسبب التفجير، الذي أسفر عن مقتـل 19 طيارا أمريكيا وإصابة أكثر من 400 آخرين، وتجولت الكاميرا آنذاك لتكشف الأنقاض التي خلّفها التفجير.

يُذكر أن محكمة اتحادية في واشنطن ألزمت إيران بدفع مبلغ 879 مليون دولار، تعويضا عن التـفجير، حيث أكدت محامية الضحايا أنها ستواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران ومتابعة تنفيذ الأحكام.

وفق “أخبار 24”.

بعد صدور حكم أمريكي بتحميل إيران مسؤولية هجوم الخبر.. “الإخبارية” تنشر فيديو يبين أضراره

أخبار محلية
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