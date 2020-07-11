تحدثت المواطنة منيرة الخالدي عن قصة عملها في صيانة وبرمجة الجوالات، لتصبح أول امرأة تعمل في هذا المجال في القطاع الجبلي بمنطقة جازان.
وقالت إنها بعد التخرج في الجامعة قدّمت على العديد من الوظائف في القطاعين العام والخاص، ولم تتح لها أي فرصة، فاتجهت إلى المعاهد التدريبية لاكتساب الخبرة وتطوير الذات.
وبيّنت أن معهد ريادة الأعمال الوطني في جازان منحها دورة تدريبية في صيانة وبرمجة الجوالات، ومن بعدها استمرت مسيرتها في المجال، خاصة أنها وجدت دعماً كبيراً من عائلتها وصديقاتها.
وأشارت إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهتها تمثلت في عدم توفر معدات الصيانة الكاملة في المنطقة، وبالعزيمة والإصرار وحب العمل تمكنت من توفير معدات حديثة لصيانة جميع الأجهزة.
ونصحت الشباب والفتيات السعوديين بالاتجاه إلى العمل الحر في جميع المهن وعدم التقيد بانتظار الوظيفة.