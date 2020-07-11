روت السيدة “أم سلطان” البائعة الوحيدة في سوق الخضار بحي الشاطئ في جدة سبب إقدامها على اقتحام هذا المجال، وكيف بدأت مشروعها.
وقالت أم سلطان في تقرير بثته قناة “mbc“، إنها قررت دخول السوق والعمل فيه دون الاكتراث بنظرات المجتمع؛ للإنفاق على أسرتها المكونة من خمسة أفراد.
وحول بدايات عملها، أضافت أن مشروعها جاء بعد عدة مشروعات أخرى فاشلة وبدأت فيه برأس مال بسيط جداً هو 150 ريالاً، داعيةً النساء إلى تقبل العمل في مثل تلك المجالات المربحة والمجزية.
ووجهت أم سلطان، الدعوة إلى الشباب للانطلاق في تنفيذ مشاريعهم؛ كون هذه الأعمال والمهن فيها بركة كبيرة وربح مجز.
وفق “أخبار 24”.