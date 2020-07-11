“سكني”: توقيع عقود أراضٍ سكنية لأكثر من 9.5 ألف أسرة الشهر الماضي

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أنه أصدر 9589 عقدًا لأراضٍ سكنية للمستفيدين بمختلف المناطق، خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح البرنامج أن هذه الأراضي توزعت على منطقة جازان بواقع 1842 قطعة أرض، ومنطقة مكة المكرمة بـ1606 أراض، ومنطقة عسير بـ1143 أرضًا، ومنطقة القصيم بـ1087 أرضًا، ومنطقة الرياض بـ982 أرضًا.
كما شملت الأراضي 803 قطع في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 592 أرضًا، و591 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و257 أرضًا في منطقة الجوف، و241 أرضًا في منطقة حائل، و131 قطعة في الحدود الشمالية، و91 في منطقة تبوك، و223 في منطقة الباحة.
وأبان البرنامج أن مساحات الأراضي تراوحت بين 450 و527 مترًا مربعًا للقطعة الواحدة، لافتًا إلى أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، داعيًا المواطنين لإتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن سكني يتيح خيار الأراضي السكنية، إضافةً إلى فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتيًا.