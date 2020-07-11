افتتحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، “مسجد الجمعة” بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم وتهيئته للمصلين وزواره، وذلك بالتعاون مع برنامج إعمار المساجد التاريخية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف بالمدينة المنورة.
وأبانت الهيئة أن إعادة افتتاح المسجد أمس (الجمعة) بعد ترميمه؛ جاءت من منطلق مكانته الدينية وقيمته التاريخية العظيمة، حيث شهد موضعه أول صلاة جمعة أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قدومه مهاجرا من مكة إلى المدينة.
وأوضحت أن “مسجد الجمعة”، يعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي في المدينة المنورة، وتأتي هذه الخطوة من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لإثراء تجربة الزائر ثقافيا ووجدانيا من خلال العناية بمواقع التاريخ.
وأشارت إلى أن مساحة المسجد تبلغ حوالي 700 متر مربع، ويتسع لأكثر من 650 مصلي، كما يحوي مئذنة واحدة، وقبة كبيرة كتب فيها سورة الجمعة بطريقة بديعة، إلى جانب 4 قباب صغيرة.
وفق “أخبار 24”.