“بنك التنمية الاجتماعية”: صرف 266 مليون ريال لأكثر من 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه صرف تمويلات لأكثر من 2500 منشأة، بمبلغ 266 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال البنك إنه حقق في شهر يونيو الماضي أعلى معدل صرف تمويلات للمنشآت، حيث جرى تمويل 827 منشأة، بنحو 70 مليون ريال، توزعت في عدة قطاعات من بينها التعليم، والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، والإعاشة، وذلك في معظم مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد أن البنك اعتمد برنامجا متخصصا للمنشآت لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” بمخصصات مالية بلغت 8 مليارات لعامي 2020 و2021.
وأكد حرص البنك على مواصلة دعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال، تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تحسين الإجراءات المتعلقة بالتمويل، ورفع أسقف تمويل المنشآت، وتسريع الإجراءات أسهم في تحقيق البنك أعلى إنجاز في صرف دفعات يونيو الماضي، وتحقيقه نموًا إيجابيًا في إجمالي التمويلات المصروفة.
يذكر أنه استفاد من خدمات البنك منذ تأسيسه أكثر من 26 ألف منشأة، نتج عنها توليد نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين خلال الـ10 سنوات الماضية بقيمة قاربت 8 مليارات ريال.