أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إتاحتها نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين إلكترونيًا، وذلك بهدف التيسير على الجميع وحمايتهم، قبل مغادرتهم أو عودتهم إلى المملكة.
وأكدت الهيئة أنه يتوجب على كل مسافر تعبئة الإقرار في حال كان بحوزته، عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأوضحت أن تعبئة نموذج الإقرار بمثابة تأكيد على سلامة موقف المسافر، ويوفر له الحماية من توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
وفق “أخبار 24”.