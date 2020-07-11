من خلال تطبيق “توكلنا”.. اليوم إعلان نتائج الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم (السبت)، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ – 2020مـ.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأبانت أنه في حال لم تظهر نتيجة أحد الطلاب في التطبيق، فإنه يمكن للطالب الاطلاع على التفاصيل في ملفه الشخصي بموقع “قياس”. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال تطبيق “توكلنا” إنه فور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف يتم تنبيه المستخدم من خلال نافذة منبثقة تظهر له على الشاشة فيها نوع الاختبار والنتيجة.