شاهد.. ضبط موقع يستخدم لإعادة تعبئة وتخزين المنتجات الغذائية بصورة مخالفة بالمدينة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، قبواً سكنياً يستخدم لتخزين وتعبئة الشاي والبهارات والمكسرات بمنطقة العزيزية.
وأوضحت الأمانة أنه جرى ضبط أكثر من 50 ألف كيلوجرام من الشاي و17 ألف كيلوجرام من البهارات والمكسرات خلال مداهمة موقع مخالف للاشتراطات الصحية.
وأضافت أنه جرى أيضا ضبط 180 عبوة عسل و640 ألف غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة، كما تم العثور على مكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات إضافة إلى 250 ألف ملصق، و15 ألف عبوة كرتونية جاهزة للتعبئة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.
#فيديو|| #أمانة_المدينة وفرع وزارة التجارة وقوة المهمات والواجبات الخاصة تضبط قبو سكني مخالف لتخزين وتعبئة الشاي والبهارات والمكسرات بمنطقة #العزيزية ..#خدماتنا_للمدينة_أمانة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/MwX8AWNbdw
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) July 10, 2020