أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، تسجيل أكثر من 300 ألف متدرب ومتدربة في منصة “التدريب الصيفي” عن بُعد لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بعد أيام من إطلاقها المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي.
وأوضحت الوزارة أنه يندرج تحت هذه المرحلة 28 برنامجاً تربوياً وتقنياً وتخصصياً؛ لتحقيق أكثر من 3500 ساعة تدريبية، وتفويض 7 إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد، حيث يرتكز مشروع التدريب على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.
وأبانت أن هذه المرحلة تتيح الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر.
يشار إلى أن الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية قد غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تم تدريب أكثر من 340 ألف متدرب ومتدربة، من خلال 1500 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع 9 جامعات.
وفق “أخبار 24”.