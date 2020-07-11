جامعة جازان تعلن موعد فتح بوابة القبول لمرحلتي ‏البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ.

أعلنت جامعة جازان موعد فتح باب القبول للطلاب والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور أحمد فقيهي، أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من بعد الغد، وسيستمر لمدة 6 أيام، إذ ستغلق البوابة يوم السبت المقبل، فيما ستعلن نتائج الترشيح المبدئي في 30 من شهر ذي القعدة الحالي.
وأبان أن آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة المقبل، وسيكون الإعلان النهائي للقبول يوم السبت 4 ذي الحجة، فيما سيتاح تعديل القبول إلكترونيًا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 من شهر ذي الحجة.وفق “أخبار 24”.
وأشـار إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الأسماء تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج.
ولفت إلى أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة عبر برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”.