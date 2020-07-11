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أخبار المناطق > جامعة جازان تعلن موعد فتح بوابة القبول لمرحلتي ‏البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ.
11/07/2020   5:27 م

جامعة جازان تعلن موعد فتح بوابة القبول لمرحلتي ‏البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ.

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أعلنت جامعة جازان موعد فتح باب القبول للطلاب ‏والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة ‏البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور أحمد فقيهي،‏ أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول ‏الإلكتروني ابتداءً من بعد الغد، وسيستمر لمدة 6 أيام، إذ ستغلق البوابة ‏يوم السبت المقبل، فيما ستعلن نتائج الترشيح ‏المبدئي في 30 من شهر ذي القعدة الحالي‎.

وأبان أن آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم ‏الخميس الثاني من شهر ذي الحجة المقبل، وسيكون الإعلان ‏النهائي للقبول يوم السبت 4 ذي الحجة، فيما سيتاح تعديل ‏القبول إلكترونيًا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 ‏من شهر ذي الحجة.‏وفق “أخبار 24”.

وأشـار إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها ‏وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الأسماء ‏تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة ‏الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج.‏

ولفت إلى أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي ‏مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج ‏التعاملات الإلكترونية “يسر‎”.

جامعة جازان تعلن موعد فتح بوابة القبول لمرحلتي ‏البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ.

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