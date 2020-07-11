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أخبار محلية > بعد ساعات من تداولهما على نطاق واسع.. صاحب صورتي الصيف والشتاء يكشف عن سرهما ومكان التقاطهما
11/07/2020   11:31 م

بعد ساعات من تداولهما على نطاق واسع.. صاحب صورتي الصيف والشتاء يكشف عن سرهما ومكان التقاطهما

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لاقت صورتان نشرهما المصور خالد العمراني لمنطقة تبوك في فصلي الشتاء والصيف، تداولًا واسعًا على موقع “تويتر” على مدى الساعات القليلة الماضية.

وتداول رواد “تويتر” الصورتين اللتين نشرهما العمراني عبر حسابه على “تويتر” واللتين تستعرضان فصلي الشتاء والصيف في نفس المكان، لتصبحا خلال الساعات الماضية سؤالًا يبحث عن إجابته العديد من رواد الموقع.

وقال العمراني إن الصورتين التُقطتا في مركز علقان بمشروع نيوم بمنطقة تبوك، موضحًا أن الصورة التي تظهر فصل الشتاء تم التقاطها في 10 يناير من العام الجاري، فيما تم التقاط صورة الصيف قبل أيام قليلة، وتحديدًا في 9 يوليو الجاري. وفق “أخبار 24”.

ويُعد العلقان أحد أهم الأماكن التي تمتلك مقومات سياحية كبيرة في المملكة، خاصة أنه يمتلك الجبال الرائعة والرمال النقية والمناخ الصحراوي الجاذب للعديد من الفئات، سواء داخل المملكة أو خارجها.

بعد ساعات من تداولهما على نطاق واسع.. صاحب صورتي الصيف والشتاء يكشف عن سرهما ومكان التقاطهما

أخبار محلية
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