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تعليم الخرج > إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (مبادئ الحاسب الآلي )
11/07/2020   11:02 م

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (مبادئ الحاسب الآلي )

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نفذت إدارة الموارد البشرية ( وحدة تطوير الموارد البشرية ) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( مبادئ الحاسب الآلي‬⁩) للكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، وذلك بالتعاون مع المدربة الأستاذة نوره سلطان ، يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ١٥-١٦/ ١١ / ١٤٤١ هـ ، وقد حضر البرنامج (١٦٣) متدربة .

وفى الختام تقدم ادارة الموارد البشرية ممثلةًً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة نوره سلطان على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (مبادئ الحاسب الآلي )

تعليم الخرج
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