إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (مبادئ الحاسب الآلي )

نفذت إدارة الموارد البشرية ( وحدة تطوير الموارد البشرية ) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( مبادئ الحاسب الآلي) للكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس ) ، وذلك بالتعاون مع المدربة الأستاذة نوره سلطان ، يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ١٥-١٦/ ١١ / ١٤٤١ هـ ، وقد حضر البرنامج (١٦٣) متدربة .
وفى الختام تقدم ادارة الموارد البشرية ممثلةًً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة نوره سلطان على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .