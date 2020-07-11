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أخبار الخرج > دورات تدريبية في جامعة الأمير سطام بالخرج لرفع المستوى المهني للمعلمين والمعلمات
11/07/2020   11:04 م

دورات تدريبية في جامعة الأمير سطام بالخرج لرفع المستوى المهني للمعلمين والمعلمات

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تسعى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بكلية التربية بالخرج في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال التعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، وذلك بتنفيذ عدة دورات تدريبية صيفية عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة ، وتستهدف هذه الدورات المعلمين والمعلمات من أجل رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلم للإسهام في تجويد نواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية.
ويمكن للمعلمين والمعلمات التسجيل في الدورات من خلال رابط منصة التدريب الصيفي للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي التابع لوزارة التعليم :
‏ https://str.t4edu.com

دورات تدريبية في جامعة الأمير سطام بالخرج لرفع المستوى المهني للمعلمين والمعلمات

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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