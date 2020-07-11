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أخبار محلية > تم تركهما داخل سيارة في الأجواء الحارة.. أمير الحدود يوجه بتطبيق النظام بحق المتسببين في حادثة الطفلين
11/07/2020   11:32 م

تم تركهما داخل سيارة في الأجواء الحارة.. أمير الحدود يوجه بتطبيق النظام بحق المتسببين في حادثة الطفلين

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وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، اليوم (السبت)، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم تركهما داخل سيارة في الأجواء الحارة، وإعداد تقرير عاجل عن الحالة.

وشدد على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

كما وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت مباشرة حالة الطفلين بعد انتشار فيديو لهما في مواقع التواصل. وفق “أخبار 24”.

تم تركهما داخل سيارة في الأجواء الحارة.. أمير الحدود يوجه بتطبيق النظام بحق المتسببين في حادثة الطفلين

أخبار محلية
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