شاهد.. لحظة مداهمة فرق التجارة محطة وقود امتنعت عن البيع وبرر صاحبها الإغلاق بدخول وقت الصلاة

أظهر مقطع فيديو مداهمة الفرق الرقابية لوزارة التجارة إحدى محطات الوقود التي امتنعت عن البيع بهدف استغلال التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود لتحقيق أرباح أكبر.
وبحسب الفيديو فإن الفرق باشرت محطة وقود بعد وصولها بلاغاً بإغلاقها، واتضح أنها ما زالت مغلقة، وبعد الاتصال بصاحبها من قبل مأمور الضبط القضائي ذكر أن الإغلاق لدخول وقت الصلاة والذي يُعتبر وقت الراحة للعمال.
وفاجأ المأمور صاحب المحطة بأنهم حضروا قبل ساعة ونصف من وقت الصلاة، ومن ثم تأكد من وجود الوقود في المحطة بفتح الخزان.
وكانت الوزارة قد فرضت أمس (الجمعة) غرامات فورية على 23 محطة امتنعت عن البيع.
جولاتنا مستمرة..
الفرق الرقابية تضبط 23 محطة وقود مخالفة، امتنعت عن البيع، ورفعت السعر المقرر، وتم إيقاع الغرامات الفورية بحقهم. pic.twitter.com/CqgqjUUavV
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 11, 2020
وفق “أخبار 24”.