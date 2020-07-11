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أخبار المناطق > تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الستين مع شارع صاري بجدة
11/07/2020   11:35 م

تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الستين مع شارع صاري بجدة

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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (السبت)، عن بدء تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد “الستين” مع شارع صاري، وذلك بهدف فك الاختناقات وتحرير الحركة المرورية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة الجسر الجنوبي حال تشغيله وانسياب الحركة المرورية به، حيث جاء ذلك تمهيداً للعمل على طرق الخدمة واستكمالاً لأعمال المشروع.

ويبلغ طول الجسر شاملا الانحدارات 800 متر، بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد تفصله عن الجسر الآخر مسافة 10 أمتار، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 92.8 مليون ريال ومدة تنفيذ بلغت 18 شهراً.

 

وفق “أخبار 24”.

تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الستين مع شارع صاري بجدة

أخبار المناطق
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