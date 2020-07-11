تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الستين مع شارع صاري بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (السبت)، عن بدء تشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد “الستين” مع شارع صاري، وذلك بهدف فك الاختناقات وتحرير الحركة المرورية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة الجسر الجنوبي حال تشغيله وانسياب الحركة المرورية به، حيث جاء ذلك تمهيداً للعمل على طرق الخدمة واستكمالاً لأعمال المشروع.
ويبلغ طول الجسر شاملا الانحدارات 800 متر، بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد تفصله عن الجسر الآخر مسافة 10 أمتار، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 92.8 مليون ريال ومدة تنفيذ بلغت 18 شهراً.
بهدف فك الاختناقات وتحرير الحركة المرورية، #أمانة_جدة تقوم بتشغيل الجسر الجنوبي لتقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري للحركة المرورية وذلك تمهيدا للعمل على طرق الخدمة واستكمالا لأعمال المشروع، وسيتم الإعلان عن افتتاح الجسر الشمالي بعد استئناف الأعمال قريبا إن شاء الله. pic.twitter.com/zOQOofzg9c
— أمـــ انــ ـة مــ حا فــ ظـ ـة جـــ د ة (@JeddahAmanah) July 11, 2020
وفق “أخبار 24”.