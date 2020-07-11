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أخبار محلية > في ذكرى وفاته.. سؤال للراحل الأمير سعود الفيصل عجز المرشد الإيراني عن الرد عليه (فيديو)
11/07/2020   11:36 م

في ذكرى وفاته.. سؤال للراحل الأمير سعود الفيصل عجز المرشد الإيراني عن الرد عليه (فيديو)

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كشف السفير والدبلوماسي السعودي أسامة بن أحمد السنوسي تفاصيل لقاء جمع بين وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل ومرشد إيران على خامنئي، والذي شهد طرح سؤال عجز الأخير عن الرد عليه.

وقال، خلال فيديو نشرته قناة “إم بي سي” في ذكرى وفاة الأمير سعود الفيصل، إنه نقل رسالة من جانب الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز إلى مرشد إيران، وذلك ردًا على رسالة كان خامنئي قد بعث بها إلى المملكة.

وأكد أن خامنئي أظهر حفاوة وتقديرا بالغين في استقبال الفيصل، مشيرًا إلى أن الأخير وجّه سؤالًا لمرشد إيران حول الأسباب التي تدفع الجانبين للاستمرار أسرى لخلافات حصلت قبل 1400 عام.وفق “أخبار 24”.

وحسب السنوسي، قال الفيصل لخامنئي: “إلى متى نبقى أسرى للماضي؟ ولماذا لا نقيم علاقات على مستوى العلاقات الإسلامية؟”.

في ذكرى وفاته.. سؤال للراحل الأمير سعود الفيصل عجز المرشد الإيراني عن الرد عليه (فيديو)

أخبار محلية
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