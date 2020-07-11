وكيل وزارة الصحة يكشف الموعد المتوقع للحصول على لقاح لفيروس “كورونا”

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة ورئيس مجموعة عمل الصحة لمجموعة G20 الدكتور عبد الله عسيري، أن هناك اهتماما عالميا في الوقت الحالي بالتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن 10 لقاحات قد وصلت لمراحل متقدمة في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 3 لقاحات منها قد تظهر قبل نهاية العام الجاري.
يُذكر أن العديد من التجارب الصحية العالمية قد بدأت على مدى الأشهر القليلة الماضي، أملًا في التوصل إلى لقاح فعال ومُجرب للفيروس التاجي، والذي أصاب ملايين البشر حول العالم منذ ظهوره حتى الآن.
فيديو | د. عبدالله عسيري: 10 لقاحات في مراحل متقدمة لـ #كورونا و 3 لقاحات متوقعة قبل نهاية العام #رئاسة_العشرين#الإخبارية pic.twitter.com/ljaBsz2X0o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2020
وفق “أخبار 24”.