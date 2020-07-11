“الصحة” توضح أهم الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة “كورونا”

كشفت وزارة الصحة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والتي انعكست على تقديم الخدمات للمصابين الذين تتطلب حالتهم إدخالهم العناية المركزة.
وأوضح المشرف العام على الدائرة الإدارة العامة للطوارئ والكوارث، الدكتور جلال العويس، أن أهم الخطوات تمثلت في زيادة القدرة الاستيعابية للعنايات المركزة بنسبة 30% خلال الـ 3 أشهر الأولى من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أنه لو لم تتم زيادة السعة كانت مستشفيات بعض المدن ستتعرض لموجات ضغط كبيرة على العناية المركزة ولن يجد الكثير من المرضى أسرة، خاصة أن مستشفيات جدة كان يتطلب منها التعامل مع المصابين بزيادة تصل إلى 115% بجانب 100% في الرياض و105% في مكة. وفق “أخبار 24”.
وكشف أن التوسع في عيادات “تطمن” خفف كثيرا من الضغط على الطوارئ، باعتبار أن الفحص المبكر يسهم في عدم وصول المصاب لمرحلة حرجة، خاصة أن 70% ليس لديهم أعراض و25% يحتاجون للتنويم و5% يتطلب إدخالهم العناية المركزة.
أهم الخطوات الإستباقية والإجراءات الإحترازية الصحية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا. pic.twitter.com/FvDgiMufki
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 11, 2020