بالفيديو.. قناة أمريكية تظهر صورة خالد الدوسري مع خبر إطلاق النار على شرطي كان سبباً في القبض عليه

أذاعت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية خبرا عن إصابة عميل “اف بي آي” يُدعى مايكل أوردل، بخمس طلقات من سلاح زميله بالخطأ، حيث يرقد في حالة حرجة، مصابا بالشلل التام.
وأعلنت القناة، في تقرير عن الحادث، أن العميل الفيدرالي المصاب كان ضمن المسؤولين عن القبض على المعتقل في السجون الأمريكية المبتعث خالد الدوسري، والمتهم بامتلاك مواد قد تُستخدم في إنتاج أسلحة دمار شامل، وأذاعت صورة لخالد أثناء التقرير.
ونشر محامي خالد الدوسري – سعود بن قويد – فيديو القناة الأمريكية، معلقا عليه بأن ما حدث هو العدل من رب السماء وأن الرجل أصيب بالشلل التام نتيجة إصابته بالطلقات الخمس.
أما العميل (مايكل) بعد هذه القضية فصدر حكم غير قابل لطعن من رب السماء فأصيب بالشلل التام نتيجة أصابتة بخمس طلقات من صديقه بالخطأ فسبحان ربي وفي هذا المقطع ما يؤكد ذلك ونلاحظ ظهور خالد بأخر المقطع للأشارة بأنة سبب في القبض على خالد الدوسري #LetJusticePrevail4KD pic.twitter.com/vYzg8F9Lpn
— سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) July 11, 2020
وفق “أخبار 24”.