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أخبار محلية > بالفيديو.. قناة أمريكية تظهر صورة خالد الدوسري مع خبر إطلاق النار على شرطي كان سبباً في القبض عليه
11/07/2020   11:40 م

بالفيديو.. قناة أمريكية تظهر صورة خالد الدوسري مع خبر إطلاق النار على شرطي كان سبباً في القبض عليه

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أذاعت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية خبرا عن إصابة عميل “اف بي آي” يُدعى مايكل أوردل، بخمس طلقات من سلاح زميله بالخطأ، حيث يرقد في حالة حرجة، مصابا بالشلل التام.

وأعلنت القناة، في تقرير عن الحادث، أن العميل الفيدرالي المصاب كان ضمن المسؤولين عن القبض على المعتقل في السجون الأمريكية المبتعث خالد الدوسري، والمتهم بامتلاك مواد قد تُستخدم في إنتاج أسلحة دمار شامل، وأذاعت صورة لخالد أثناء التقرير.

ونشر محامي خالد الدوسري – سعود بن قويد – فيديو القناة الأمريكية، معلقا عليه بأن ما حدث هو العدل من رب السماء وأن الرجل أصيب بالشلل التام نتيجة إصابته بالطلقات الخمس.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قناة أمريكية تظهر صورة خالد الدوسري مع خبر إطلاق النار على شرطي كان سبباً في القبض عليه

أخبار محلية
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