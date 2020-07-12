اعتماد دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية بمدينة الرياض

اعتمد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية، والذي أصدرته الأمانة في إطار تنفيذها لمبادرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مدينة الرياض وتحسين مشهدها الحضري وزيادة المساحات الخضراء.
ووجه الأمير فيصل باعتماد المخططات خلال 90 يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق، حيث تضمن الدليل تحسين جودة التشجير في مدينة الرياض، كاختيار أنواع أشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية للمدينة، ومقاومتها العالية للآفات، وسرعة نموها وكثافته، وغزارة التفريعات والأغصان المكونة للظل.
وشمل الدليل التنظيمي مواصفات شبكات ري الأشجار، مع تأكيده على أهمية ترشيد استهلاك المياه، متضمنًا شروط زراعة الأشجار وصيانتها، ومنها ألا يقل طول الشجرة عن 2,5 م، وبضوابط تحدد توزيع الشجيرات والمغطيات بين الأشجار، مستعرضًا نماذج متنوعة لأعمال التشجير، كالمواقف ذات الأرصفة الجانبية، والجزر الوسطية. وفق “أخبار 24”.
واقترح مجموعة من الأشجار الصالحة للزراعة في مدينة الرياض، كاللبخ والبونسيانا والخبازي الساحلي والأكاسيا، واضعًا أنواعاً أخرى ضمن قائمة الأشجار المحظورة لعدم ملاءمتها للمدينة، وما قد تسببه من أذى للمشاة كالنباتات الشوكية.