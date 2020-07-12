“الزعاق”: اليوم تنتهي مربعانية القيظ وتبدأ جمرة القيظ.. وهذه مدتها

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الأحد) هو آخر أيام مربعانية القيظ وأول أيام جمرة القيظ، والتي يشتد فيها حرارة باطن الأرض.
وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، أن جمرة القيظ تستمر 39 يوماً مُقسمة على ثلاثة نجوم كل منها 13 يوماً؛ ما يعني أنه يتبقى على شدة الحرارة 39 يوماً، ومن ثم تبدأ حرارة الصيف في النزول تدريجياً.
ونوه إلى أنه خلال جمرة القيظ تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء، ومع انتهائها يبدأ الحر اللاهب بالانكماش وتتحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم المقبل.
ليوم آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد :
أول جمرة القيظ وتعتبر أمتداداً للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء
وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش
وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر) pic.twitter.com/nnPHDkJu6E
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 11, 2020
وفق “أخبار 24”.