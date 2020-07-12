نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزعاق”: اليوم تنتهي مربعانية القيظ وتبدأ جمرة القيظ.. وهذه مدتها
12/07/2020   8:28 ص

“الزعاق”: اليوم تنتهي مربعانية القيظ وتبدأ جمرة القيظ.. وهذه مدتها

+ = -
1223

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الأحد) هو آخر أيام مربعانية القيظ وأول أيام جمرة القيظ، والتي يشتد فيها حرارة باطن الأرض.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، أن جمرة القيظ تستمر 39 يوماً مُقسمة على ثلاثة نجوم كل منها 13 يوماً؛ ما يعني أنه يتبقى على شدة الحرارة 39 يوماً، ومن ثم تبدأ حرارة الصيف في النزول تدريجياً.

ونوه إلى أنه خلال جمرة القيظ تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء، ومع انتهائها يبدأ الحر اللاهب بالانكماش وتتحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم المقبل.

وفق “أخبار 24”.

“الزعاق”: اليوم تنتهي مربعانية القيظ وتبدأ جمرة القيظ.. وهذه مدتها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101489.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.