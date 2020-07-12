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أخبار محلية > “الصحة” تودع أحد الأطباء المتوفين جراء “كورونا” بمقطع مؤثر
12/07/2020   8:29 ص

“الصحة” تودع أحد الأطباء المتوفين جراء “كورونا” بمقطع مؤثر

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عددت وزارة الصحة من خلال مقطع فيديو، مناقب طبيب رحل قبل نحو أسبوع؛ جراء إصابته بفيروس “كورونا” المُستجد.

وبيّن الفيديو أن الطبيب الراحل ويدعى محمد ظل يعمل 20 عاماً بالمهنة دون توقف، حتى أصيب بالفيروس وتوفي على إثره.

ونوه إلى أن الراحل كان يرفض الحصول على إجازة مرضية ويعرف عنه التواضع مع المرضى، كما كان شجاعاً في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة، مبيناً أن زملاءه بالعمل لا يصدقون رحيله حتى الآن.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تودع أحد الأطباء المتوفين جراء “كورونا” بمقطع مؤثر

أخبار محلية
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