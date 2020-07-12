تشريح جثامين المتوفين بـ”كورونا” يكشف حقائق جديدة حول ما يحدث لهم قبل الوفاة

توصلت عمليات تشريح جثامين متوفين بفيروس “كورونا” المُستجد، إلى نتيجة تؤكد إصابتهم بتجلطات دموية في كل أعضاء الجسم تقريباً قبل الوفاة.
وبيّنت عمليات التشريح التي أجريت في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك، أن تخثر الدم يعد من أكثر النتائج أهمية، إلى جانب ملاحظة الكثير من تخثر الدم في خطوط وأوعية كبيرة مختلفة.
وكشفت عن أن التخثر لم يكن في الأوعية الكبيرة فحسب، بل أيضاً في الأوعية الصغيرة، كما يوجد بكل الأعضاء وليس في الرئتين فقط. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن التشريح كشف عن انخفاض حالات التهاب عضلة القلب بشكل كبير عند المتوفين بالفيروس.