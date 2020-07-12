“الشيخ” عن عبدالله بن مساعد: نافس الإنجليز كعكة “البريميرليج” فحاز نصيب الأسود

أشاد الإعلامي الرياضي، محمد الشيخ، بمالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد، وذلك بعد فوز فريقه الكبير على نظيره تشيلسي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.
وقال “الشيخ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثمة مثل إنجليزي يقول: الثروة تفضل الشجعان.. وعبدالله بن مساعد بشجاعته وذكائه نافس الإنجليز كعكة البريميرليج فحاز نصيب الأسود”.
وحقق فريق المدرب كريس وايلدر، فوزه الرابع على التوالي على أرضه في الدوري، وأنعش آماله في التأهل للدوري الأوروبي لأول مرة بعدما تقدم إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة. وفق “أخبار 24”.
افتتح ديفيد ماكجولدريك التسجيل بالدقيقة الثامنة عشرة، بعدما تابع تسديدة زميله أولي ماكبروني، وأضاف ماكبروني الهدف الثاني بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية من إندا ستيفنز من ناحية اليسار في الدقيقة 33، وحسم ماكجولدريك الانتصار في الدقيقة 77 بعدما تابع محاولة أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي لإبعاد كرة عرضية.
ثمة مثل إنجليزي يقول : “الثروة تفضل الشجعان”.. وعبدالله بن مساعد @Saudi49er بشجاعته وذكائه نافس الإنجليز كعكة “البريمر ليغ” فحاز نصيب الأسود.. pic.twitter.com/yLxFZbMmdv
— محمد الشيخ (@mhalshaikh) July 11, 2020