تدريبات الهلال.. “لوشيسكو” يجتمع باللاعبين ولياقة وجمل فنية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحضيراته، استعدادًا لمواجهة النصر المرتقبة، في الخامس من أغسطس المقبل، بعد عودة الدوري المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستبق المدير الفني للفريق الأول بالهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، تدريبات الفريق السبت بالاجتماع باللاعبين، في معسكرهم التحضيري استعداداً لاستئناف المسابقات.
وقسم لوشيسكو اللاعبين إلى مجموعتين ركز خلالهما على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب رفع المخزون اللياقي لدى اللاعبين بعدد من تمارين التحمل والجري، والتدريبات البدنية المختلفة.
كما أدى اللاعبون مناورة على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يُختتم المران الذي استمر 90 دقيقة بتمارين تفكيك للعضلات. وفق “أخبار 24”.
يبدأ الهلال رحلة القتال على صدارة الدوري من خلال مباراة قوية في ديربي الرياض أمام النصر، يوم 5 أغسطس على ملعب الملك الفهد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.