إلغاء إحدى أشهر مباريات كرة القدم في البرازيل بعد إصابة 14 لاعباً بفيروس “كورونا”

ألغت وزارة الصحة البرازيلية واحدة من أشهر مباريات كرة القدم بجنوب البلاد، كان من المقرر انطلاقها اليوم (الأحد)، وذلك بعد إصابة 14 لاعباً من أحد الفريقين بفيروس “كورونا” المستجد.
وكانت منافسات بطولة ولاية سانتا كاترينا استؤنفت الأربعاء الماضي، بإقامة 4 مباريات من بينها مواجهة فاز بها فريق “شابكوينسي” 2- صفر على ضيفه “أفاي”، وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين اليوم.
وقالت وزارة الصحة في بيان بحسب وكالة “رويترز” إنها رصدت إصابة 14 لاعبًا من أحد الفريقين بفيروس “كورونا”، غير أنها لم تسمِ ذلك الفريق، مبينة أنه من الضروري على كل اللاعبين اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.وفق “أخبار 24”.
وكشف موقع “جلوب سبورت” البرازيلي أن الفريق الذي يضم الحالات الإيجابية هو فريق “شابكوينسي”.
يذكر أن البرازيل تعد ثاني أكثر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا، بأكثر من 1.5 مليون إصابة وما يزيد على 70 ألف وفاة.