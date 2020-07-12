بينها عقود المسيليم والمؤشر وعسيري.. منصور بن مشعل يحسم ملفات “الأهلي” العالقة

ذكرت مصادر أن المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، سيحضر تدريبات الفريق خلال هذا الأسبوع لمتابعة التحضيرات لاستئناف الموسم الرياضي.
وقالت المصادر إن الأمير منصور سيعمل على حسم عدد من الملفات الهامة للفريق، ومن ضمنها تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين الذين انتهت عقودهم الاحترافية مع النادي بنهاية يونيو الماضي، وفي مقدمتهم الثنائي ياسر المسيليم، وسلمان المؤشر.
وأبانت وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأمير سيعمل كذلك على تمديد عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري قبل دخوله الفترة الحرة، التي تسمح له بالانتقال إلى نادٍ آخر دون موافقة ناديه، نهاية الأسبوع الحالي.
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن مدرب الأهلي، الصربي فلادان ميلوفيتش، قرر ضم عدد من عناصر الدرجات السنية إلى تدريبات الفريق الأول للوقوف على إمكانياتهم الفنية والاستفادة من خدماتهم في المنافسات المقبلة، وأبرز هؤلاء لاعب خط الوسط علي الشيخي، وزميله المهاجم حسن المعيني.
يذكر أن فريق الأهلي يضم عدداً من العناصر الشابة المميزة التي تم تصعيدها من درجة الشباب، ومنهم لاعب خط الوسط بدر الجهني، وفراس الغامدي في مركز صناعة الألعاب، ولاعب المحور الدفاعي بدر منشي، بجانب لاعب خط الهجوم من فئة المواليد عبدالعزيز نور.