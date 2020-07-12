نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة” تمنح 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين خلال النصف الأول 2020
12/07/2020   1:30 م

“التجارة” تمنح 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين خلال النصف الأول 2020

+ = -
664

منحت وزارة التجارة 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ260 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من العام 2019، بارتفاع نسبته 41 %.

وقالت الوزارة وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، إن البحرين تصدرت قائمة أعلى الجنسيات الخليجية في إصدار السجلات التجارية، تلتها الإمارات ثم الكويت.

وبينت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر قائمة أبرز الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد السجلات المصدرة لخليجيين وتشمل شركاء سعوديين خلال العام الماضي بلغ 1546 سجلا تجاريا.

“التجارة” تمنح 366 سجلا تجاريا جديدا لمستثمرين خليجيين خلال النصف الأول 2020

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101522.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.