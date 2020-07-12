لجنة بـ”الشورى” تطالب “الإسكان” بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة للبنوك في القرض المدعوم

يناقش مجلس الشورى، الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440- 1441هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة حول تقرير الوزارة.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها على التقرير، الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم.
وبررت اللجنة توصيتها، بأن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل. وفق “أخبار 24”.