تشكيل فريق عمل بين هدف” و”الأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف المواطنين في 13 تخصصًا تقنيًا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تشكيل فريق عمل مشترك، للإشراف على تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصصًا تقنيًا جديدًا يتطلبها سوق العمل.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية الدعم المبرمة بين الجهتين مؤخرًا، لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.
وتتضمن مجالات التدريب في الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: “الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية”.
أما في مجال البرمجة، فيتضمن البرنامج تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية (Full Stack Development) والبرمجة المتكاملة (NET)، والبرمجة المتكاملة، وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة تطبيقات الأندرويد وآي أو إس، بينما يأتي تنفيذ مجال “البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي” وفق البرامج التدريبية التالية: علم البيانات، والذكاء الاصطناعي.
وسيتولى فريق العمل المشترك، متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء الزيارات الميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى إعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج في شقيه (النظري والعملي)، وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ4 أشهر. وفق “أخبار 24”.
وبموجب الاتفاقية المبرمة، سيتعين على “هدف” تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين، في حين سيتولى “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومتابعة استمراريتهم على رأس العمل.