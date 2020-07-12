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أخبار الخرج > إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (التأهيل الوظيفي لسوق العمل )
12/07/2020   1:36 م

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (التأهيل الوظيفي لسوق العمل )

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نفذت إدارة الموارد البشرية ( وحدة تطوير الموارد البشرية ) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( التأهيل الوظيفي لسوق العمل‬⁩) للكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، وذلك بالتعاون مع المدربة الأستاذة بدرية المطرفي ، يوم الخميس الموافق ١٨/ ١١ / ١٤٤١ هـ ، وقد حضر البرنامج (١١١) متدربة .
وفى الختام تقدم ادارة الموارد البشرية ممثلةًً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة بدرية المطرفي على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان (التأهيل الوظيفي لسوق العمل )

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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