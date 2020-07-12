مسؤول بـ”الإسكان”: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 62%

أكد مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، المهندس عبدالله المويهي، ارتفاع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 62 % حتى النصف الأول من العام الجاري.
ولفت خلال لقاء شهري نظمته غرفة الشرقية عن بُعد، إلى أن استراتيجية الوزارة كانت تستهدف تحقيق 60% بنهاية 2020، مشيراً إلى أن لدى الوزارة توجهًا للشراكة مع شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في رفع نسبة التملك.
وأوضح وفقًا لـ”الرياض” أن إجمالي الوحدات السكنية بالشرقية يبلغ 1788 وحدة، وأن إجمالي المخططات السكنية بالمنطقة يبلغ 15 مخططا، وقد تم توفير 15701 قطعة أرض سكنية.
وعن مستهدفات الوزارة للمنطقة في عام 2020، أشار المويهي إلى أنها تتمثل في توفير 51.1 ألف منتج سكني، من خلال توفير 15343 وحدة جاهزة، و15112 لمنتج البيع على الخارطة، و8484 للبناء الذاتي، و7757 من الأراضي والقروض، و195 من فلل الوزارة، و4265 أرضًا.