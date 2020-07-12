اليوم.. “الحج والعمرة” تعلن نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج لللمقيمين

تترقب أوساط المقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات، الذين سجلوا رغبة الحج، إعلان وزارة الحج والعمرة نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج.
وكانت الوزارة قد فتحت التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء المناسك هذا العام عبر موقعها الإلكتروني في 16 ذي القعدة الجاري، قبل أن تغلق التسجيل في المسار بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وأشارت إلى أن إعلان نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون اليوم الموافق 21/ 11/ 1441هـ.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق المعايير والمحددات الرئيسة لاختيار الحجاج، مشيرة إلى أن نسبة غير السعوديين من إجمالي حجاج هذا العام ستكون 70%، ونسبة السعوديين 30%، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج. وفق “أخبار 24”.