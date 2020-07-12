نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > اليوم.. “الحج والعمرة” تعلن نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج لللمقيمين
12/07/2020   5:50 م

اليوم.. “الحج والعمرة” تعلن نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج لللمقيمين

+ = -
820

تترقب أوساط المقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات، الذين سجلوا رغبة الحج، إعلان وزارة الحج والعمرة نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج.

وكانت الوزارة قد فتحت التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء المناسك هذا العام عبر موقعها الإلكتروني في 16 ذي القعدة الجاري، قبل أن تغلق التسجيل في المسار بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وأشارت إلى أن إعلان نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون اليوم الموافق 21/ 11/ 1441هـ.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق المعايير والمحددات الرئيسة لاختيار الحجاج، مشيرة إلى أن نسبة غير السعوديين من إجمالي حجاج هذا العام ستكون 70%، ونسبة السعوديين 30%، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج. وفق “أخبار 24”.

اليوم.. “الحج والعمرة” تعلن نتائج مطابقة معايير الترشيح للحج لللمقيمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101547.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.