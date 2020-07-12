ما الفئات التي لا ينصح بارتدائها للكمامة؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن 50% من الحالات الحرجة من مرضى كورونا في العناية المركزة تزيد أعمارهم على 60 عاما.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، اليوم (الأحد)، أنه منذ الأسبوع الماضي تم رصد انخفاض طفيف في الحالات الحرجة.
وأكد العبد العالي وجود فئتين لا ينصح بارتدائهم الكمامة، وهما: الأطفال ما دون العامين، وكذلك مَن لديهم أمراض تنفسية، حيث نصحهم بمراجعة الطبيب المختص لمعرفة الاستشارة المناسبة لارتداء الكمامة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن ثلثي الحالات الحرجة التي تم رصدها هي بين الإناث، والثلثين من الذكور.