نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ما الفئات التي لا ينصح بارتدائها للكمامة؟.. متحدث “الصحة” يجيب
12/07/2020   5:55 م

ما الفئات التي لا ينصح بارتدائها للكمامة؟.. متحدث “الصحة” يجيب

+ = -
1392

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن 50% من الحالات الحرجة من مرضى كورونا في العناية المركزة تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، اليوم (الأحد)، أنه منذ الأسبوع الماضي تم رصد انخفاض طفيف في الحالات الحرجة.

وأكد العبد العالي وجود فئتين لا ينصح بارتدائهم الكمامة، وهما: الأطفال ما دون العامين، وكذلك مَن لديهم أمراض تنفسية، حيث نصحهم بمراجعة الطبيب المختص لمعرفة الاستشارة المناسبة لارتداء الكمامة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن ثلثي الحالات الحرجة التي تم رصدها هي بين الإناث، والثلثين من الذكور.

ما الفئات التي لا ينصح بارتدائها للكمامة؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.