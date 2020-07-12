أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس “كورونا”.
وأوضحت المؤسسة أنواع المخالفات، وحجم العقوبات التي سيتم توقيعها على المنشآت المخالفة، والتي تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض.
كما سيتم فرض عقوبة 10 آلاف ريال في حالة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، و20 ألف ريال في حالة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض.
وأشارت المؤسسة إلى أن العقوبة ستتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة.
وبينت أنه إذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
وفق “أخبار 24”.