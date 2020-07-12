متى يعود الموظف المصاب بكورونا إلى عمله؟ .. “الصحة” تُوضح

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي موعد عودة الموظف المصاب بفيروس كورونا إلى عمله.
وأفاد بأن الوزارة تمنح الموظفين المصابين إجازات مرضية، وعند انتهاء مدة الإجازة يكون بإمكان الموظف العودة إلى مقر عمله بالتنسيق مع مرجعه الوظيفي.
وأضاف أن الوزارة قد تمدد الإجازة المرضية للموظف المصاب إذا استلزمت حالته ذلك، مشيراً إلى أن ذلك راجع للرأي الطبي وما إن كانت حالة الموظف تستدعي بقاءه فترة أطول لتلقي مزيد من الرعاية الصحية.
فيديو | متى يعود الموظف المصاب بفيروس #كورونا للعمل؟#الإخبارية pic.twitter.com/wTTCYeVyyp
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 12, 2020
وفق “أخبار 24”.