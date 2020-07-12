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أخبار محلية > نصفها لمصابين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.. “الصحة” تُوضح تفاصيل الحالات الحرجة
12/07/2020   5:57 م

نصفها لمصابين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.. “الصحة” تُوضح تفاصيل الحالات الحرجة

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بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، تفاصيل التحليل الوبائي للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.

وذكر بأن عدد الحالات الحرجة في وضع استقرار ويتراوح ما بين 2000 إلى 2500 حالة، مشيراً إلى رصد انخفاض يسير قدره 0.4% في أعداد الحالات الحرجة بالمقارنة بين هذا الأسبوع والأسبوع الماضي.

وأفاد العبد العالي بأن نسبة 50% من الحالات الحرجة المنوّمة في العناية المركزة ترجع لمرضى تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، و36% منها لمرضى تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 60 عاماً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن 14% من الحالات الحرجة المنوّمة في العناية المركزة تخص مرضى تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عاماً، في حين يشكّل الذكور 64% من إجمالي عدد الحالات الحرجة، وتشكّل الإناث 36% من إجمالي هذه الحالات.

نصفها لمصابين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.. “الصحة” تُوضح تفاصيل الحالات الحرجة

أخبار محلية
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