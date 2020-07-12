بلدية محافظة تنشر اسم موظف مصاب بكورونا من منسوبيها.. وردود فعل متباينة حول الموقف

في واقعة لم تشهدها أي جهة حكومية من قبل، كشفت بلدية محافظة الليث عبر حسابها في “تويتر” عن اسم أحد منسوبيها أُصيب بفيروس كورونا المستجد، ما عرضها لانتقادات واسعة اضطرتها إلى حذفها لاحقاً.
وكانت البلدية قد نشرت عبر حسابها على “تويتر” الاسم الكامل للموظف المصاب وموقعه الوظيفي في مكتب خدمات سعيا، مطالبة الأشخاص الذين خالطوا المصاب بسرعة إجراء الفحص اللازم عن طريق وزارة الصحة وعزل أنفسهم لحين صدور نتائج التحاليل.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها أي جهة حكومية عن اسم موظف مصاب بكورونا وتحديد موقعه الوظيفي بشكل كامل ونشر ذلك عبر حسابات “تويتر” الرسمية. وفق “أخبار 24”.
وتباينت ردود فعل مستخدمي “تويتر” تجاه الواقعة، حيث رأى البعض أن الكشف عن اسم المصاب هو أمر يخصه ولا يجوز اتخاذ القرار دون الرجوع إليه، فيما أكد آخرون أن الخطوة التي قامت بها البلدية كانت موفقة، وذلك لمنع انتشار الفيروس بين المخالطين للمصاب.